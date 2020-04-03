Необычная услуга появилась в связи с пандемией

Россия все вообще берет пример с Запада. Иногда перенять что-то удается грамотно, о порой "нововведения", которые появляются в Раей стране, заставляют застыть от удивления.

Жители Подмосковья решили, что взять пример с Европы и Америки можно и в области ритуальных услуг. К тому же, разбушевалась пандемия. Предприимчивые россияне открыли несколько контор, сотрудники которых готовы провести похороны дистанционно.

Для грамотной организации церемонии созданы все условия. Родственники смогут следить за похоронами онлайн. Провести ритуал можно на кладбище или в зале крематория. Общения с организаторами осуществляется через онлайн-почту или СМС. Единственное условие для удачного проведения печальной церемонии – устойчивое Интернет-соединение, информирует "Подмосковье сегодня".

Ранее "Утро" писало, что на ближайших к столице территориях хотят ввести пропускной режим.