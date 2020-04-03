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Власти Подмосковья работают над системой пропусков

продолжениеЖители Подмосковья смогут заказать онлайн-похороны
По словам губернатора Воробьева, “желтить никто не будет”

Власти Подмосковья в настоящий момент занимаются разработкой системы пропусков. Их планируют ввести в обиход из-за коронавируса. По заверению губернатора Андрея Воробьева, "желтить никто не будет". 

Экстренные меры по борьбе с пандемией принимаются по всей стране. В столице и на близлежащих территориях особенно велик риск заразиться. 

Основные указания главы регионов и федеративных единиц, в том числе губернаторы, получили в режиме онлайн от премьер-министра страны Михаила Мишустина, сообщает "Подмосковье сегодня". 

Ранее "Утро" писало о том, какие последствия ждут Москву по прошествии коронавируса. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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