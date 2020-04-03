По словам губернатора Воробьева, “желтить никто не будет”

Власти Подмосковья в настоящий момент занимаются разработкой системы пропусков. Их планируют ввести в обиход из-за коронавируса. По заверению губернатора Андрея Воробьева, "желтить никто не будет".

Экстренные меры по борьбе с пандемией принимаются по всей стране. В столице и на близлежащих территориях особенно велик риск заразиться.

Основные указания главы регионов и федеративных единиц, в том числе губернаторы, получили в режиме онлайн от премьер-министра страны Михаила Мишустина, сообщает "Подмосковье сегодня".

Ранее "Утро" писало о том, какие последствия ждут Москву по прошествии коронавируса.