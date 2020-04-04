Телеведущий считает, что у нашей страны есть комплекс неполноценности перед Западом

Россия на протяжении многих лет добивается признания западных стран и в чем-то пытается подражать Соединенным Штатам. Об этом заявил Владимир Познер, рассуждая о роли нашей страны на мировой арене.



По мнению телеведущего, в России всегда существовал комплекс неполноценности перед Западом. В высших кругах казалось, что нашу страну не признают, именно поэтому в 19 веке подражали Европе и говорили по-французски. Такое поведение сложилось исторически, пояснил Познер в шоу "И Грянул Грэм" на "Ютуб".

Наиболее ярким примером, по мнению журналиста, стали отношения России и США. После поражения СССР в Холодной войне в конце 1980-х наше государство словно перестало существовать: другие страны его не принимали, объяснил Познер. По его словам, именно поэтому за рубежом позволяют себе нарушать некоторые договоренности, в том числе по развитию НАТО на Восток.

По этой причине в России, считает телеведущий, и появилось чувство недоверия и антиамериканизма, а также внешнее проявление собственного превосходства.

Ранее Владимир Познер объяснил агрессивные высказывания уехавших из нашей страны россиян.

