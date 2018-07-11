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Эмигранты возненавидели Россию за хорошую жизнь

Владимир Познер. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Негатив бывших соотечественников вызывает даже появившаяся на прилавках колбаса

Ругать Россию из-за границы позволяют себе те граждане, которые до сих пор не уверены, что сделали правильный выбор, покинув родину. Так журналист и телеведущий Владимир Познер объяснил агрессивные высказывания некоторых россиян в адрес оставленной ими страны.

По его мнению, у людей, бежавших за границу в поисках спокойствия, безопасности, работы или по другим причинам, "возникает необходимость постоянно убеждать себя, что они правильно сделали, уехав".

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"Это особенно характерно для русских, многие из которых уехали в поисках "колбасы", – считает Познер. Он сравнил эмигрантов последних лет с теми, кто бежал в начале прошлого века от революции. "Они никогда не говорили плохо ни о русских, ни о России, они любили свою страну и гордились ее народом", – подчеркнул публицист, сам в свое время долго проживший в США.

Познер уже не в первый раз рассуждает на тему негатива эмигрантов в отношении России. Ранее он отмечал, что корни проблемы зачастую лежат в советском прошлом уехавших граждан, напоминает URA.RU. Дескать, когда "люди не понимают, куда идет страна", они ведут себя "агрессивно и даже жестоко". 

Николай ВИКТОРОВ
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