У местных благотворителей не осталось лишних продуктов для приезжих страны. Прокормить не получается даже своих нуждающихся

Немецкая благотворительная организация Essener Tafel, помогающая малоимущим города Эссен (земля Северный Рейн-Вестфалия), заявила, что временно прекращает бесплатно кормить тех, кто не обладает паспортами ФРГ. Об этом сообщает во вторник, 27 февраля, BBC.

Данное решение резко раскритиковала канцлер Германии Ангела Меркель. Она назвала получение еды по паспортам "не очень хорошей" практикой.

Между тем в Essener Tafel рассказали, что оказывают помощь примерно 16 тыс малоимущим в Эссене. Они раздают бедным продукты, у которых скоро истекает срок годности и которые супермаркеты обязаны ликвидировать.

В организации отметили, что в последние годы резко возросло количество иностранцев, кто нуждается в бесплатном питании, – до 75%. В результате вандалы на фургонах благотворителей стали писать слово "нацисты".

Глава Essener Tafel Йорг Зартор заявил, что в сложившейся ситуации нет ничего связанного с проявлениями ксенофобии. Организация вынуждена была пойти на такой шаг ради восстановления справедливости – из-за роста числа мигрантов среди получателей бесплатных продуктов значительное число одиноких матерей и пожилых женщин перестали приходить в пункты. Зартор встал на защиту своего персонала, отметив, что "он болен и устал" от критики и призвал политиков, прежде чем осуждать, "ответить взаимностью и помочь". "Я почти готов уйти", – подчеркнул глава Essener Tafel.

Организацию поддержала партия евроскептиков "Альтерантива для Германии", выступившая в Сети под лозунгом "Если сопротивляетесь, вы нацисты".



По информации издания, в наиболее острый период миграционного кризиса 2015-2016 годов в Германию въехало около 1,2 млн человек из таких стран как Сирия, Ирак, Афганистан.

По данным немецкого национального агентства по миграции, земля Северный Рейн-Вестфалия в январе этого года получила около 19,9% запросов о предоставлении убежища от общего числа приехавших в ФРГ мигрантов, что является самым высоким показателем среди всех федеральных земель. На втором месте идет Бавария – 15,1%.

