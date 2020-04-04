Появление инфекции страшнее коронавируса предрек финалист «Битвы экстрасенсов»

СМИ пишут о страшном пророчестве, которое сделал Сабухи Иманов. Экстрасенс заявил, что Китай снова станет источником бед для всего мира. Уже в этом году, по словам Иманова, в стране появится инфекция страшнее коронавируса, который уже поверг в хаос всю планету.

Новый вирус разрушит Китай. Его "скоро не будет", говорится в пророчестве. Часть территории КНР уйдет под воду, а в Россию устремятся беженцы. Пострадать от новой эпидемии могут также Индия, Бразилия и США, пишет сайт "Территория новостей".

Ранее "Утро" писало о предсказаниях Ванги. Болгарская провидица предрекала, что мир от коронавируса спасет Россия.