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Хуже пандемии COVID-19: мир ждет новое потрясение

Хуже пандемии COVID-19: мир ждет новое потрясение
Фото: Long Lei/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Появление инфекции страшнее коронавируса предрек финалист «Битвы экстрасенсов»

СМИ пишут о страшном пророчестве, которое сделал Сабухи Иманов. Экстрасенс заявил, что Китай снова станет источником бед для всего мира. Уже в этом году, по словам Иманова, в стране появится инфекция страшнее коронавируса, который уже поверг в хаос всю планету.

Новый вирус разрушит Китай. Его "скоро не будет", говорится в пророчестве. Часть территории КНР уйдет под воду, а в Россию устремятся беженцы. Пострадать от новой эпидемии могут также Индия, Бразилия и США, пишет сайт "Территория новостей".

Ранее "Утро" писало о предсказаниях Ванги. Болгарская провидица предрекала, что мир от коронавируса спасет Россия.

Отдел информации

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