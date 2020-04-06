Ученые рассказали о возможном массовом вымирании

Пока весь мир обеспокоен распространяющимся коронавирусом, экологи прогнозируют новую опасность, которая коснется всего земного шара. По мнению австралийца Эндрю Гликсона, на планете начнется массовое вымирание видов.

Ученые считает, что все дело в количестве углекислого газа, который выбрасывается в атмосферу. Его концентрация в воздухе приведет к катастрофе. Гликсон считает, что если не принять меры, то большая часть Земли станет непригодна для жизни. Первыми пострадают животные, так как они не смогут быстро адаптироваться к новым климатическим условиям.

Начнется массовое вымирание видов из-за выброса парниковых газов. Уже сейчас климатические изменения повлияли на четверть численности всех птиц и почти половину млекопитающих, – дополняет The conversation.

Исправить ситуацию пока возможно. Ученый говорит о необходимости уменьшить количество выбросов углекислого газа и разработке технологий, который позволят убирать его из воздуха.

Ранее "Утро" писало, что на Земле из-за углекислого газа понизится температура, и наша планета погибнет от холода.