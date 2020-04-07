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Россия откроет границы через несколько месяцев

Россия откроет границы через несколько месяцев
Фото: pixabay.com
Но пассажиропоток может восстановиться только через год

Международные рейсы из России возобновят в июле этого года, однако в полном потоке пассажиропоток восстановится в лучшем случае, к концу года. Об этом интервью журналу Forbes заявил совладелец одного из российских аэропортов Александр Пономаренко.

По его словам, в компании два прогноза – относительно благоприятный и не очень. Согласно второму, число пассажиров станет прежним только к середине 2021 года. В этом случае всем аэропортам и авиаперевозчикам придется нелегко.

Предприниматель добавил, что до сих пор неясно, когда будут открыты границы, и снимут ограничения на передвижения по всему миру. Мешает прогнозировать ситуацию и открытый вопрос, какая будет покупательская способность у населения России, когда будет восстановлена экономическая активность.

Если ситуация с пандемией будет развиваться по худшему сценарию, аэропортам придется существенно сократить штат.

Как сообщалось ранее, Россия прекратила все регулярные и чартерные рейсы. Самолеты теперь только забирают россиян, оказавшихся за рубежом в разгар пандемии.

Александр ИЛЬИН

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