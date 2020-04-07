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Соловьев задрал ногу в прямом эфире

Соловьев задрал ногу в прямом эфире
Владимир Соловьев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналист томно дышал в микрофон, а после исполнил зажигательный танец и прилюдно содрал маску

Владимир Соловьев удивил поклонников необычным поведением. В эфире программы"Соловьев.Live", теле-радиоведущий отжимался, шептал в микрофон, пародируя героев "Звездных войн" и высоко задрал ногу во время короткого танца. 

Все это он делал в перерывах своей программы. Сначала он похвастался маской, после исполнил танец с элементами восточных единоборств. На протяжении минуты ведущий поднимал попеременно ноги, болтал руками а-ля "волна" и пристально смотрел в камеру. 

Затем когда в шоу начали показывать россиян, занимающихся физкультурой во время изоляции, он лег на пол и отжался. 

Кадр youtube.com

Поклонники Соловьева отреагировали по-разному. Далее орфография и пунктуация авторов сохранена. 

"Если бы я так занимался, то похудел бы кило на 10-15! не не не чур меня чур;​Уберите эту ужасную гимнастику. Это пыхтение не приятно слушать, новостей не слышно; ВЛАДИМИР РУДОЛЬФОВИЧ ДОБРОГО ВАМ ЗДРАВИЯ!!! ОБОЖАЮ ВАС!!! ВЫ УМНИЦА,МОЛОДЧИНКА!!!ЗАРЯЖЕНА НА ВЕСЬ ДЕНЬ!!! СПАСИБО ВАМ!!!!!", – писали они. 

Ранее Соловьев обругал россиян, которые оказались недовольны нехваткой масок в аптеках. Тогда телеведущий порекомендовал им. самим сделать себе защитные повязки. 

Рина КРАСНОВА

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