Соловьев задрал ногу в прямом эфире

Журналист томно дышал в микрофон, а после исполнил зажигательный танец и прилюдно содрал маску

Владимир Соловьев удивил поклонников необычным поведением. В эфире программы"Соловьев.Live", теле-радиоведущий отжимался, шептал в микрофон, пародируя героев "Звездных войн" и высоко задрал ногу во время короткого танца.

Все это он делал в перерывах своей программы. Сначала он похвастался маской, после исполнил танец с элементами восточных единоборств. На протяжении минуты ведущий поднимал попеременно ноги, болтал руками а-ля "волна" и пристально смотрел в камеру.

Затем когда в шоу начали показывать россиян, занимающихся физкультурой во время изоляции, он лег на пол и отжался.

Поклонники Соловьева отреагировали по-разному. Далее орфография и пунктуация авторов сохранена.

"Если бы я так занимался, то похудел бы кило на 10-15! не не не чур меня чур;​Уберите эту ужасную гимнастику. Это пыхтение не приятно слушать, новостей не слышно; ВЛАДИМИР РУДОЛЬФОВИЧ ДОБРОГО ВАМ ЗДРАВИЯ!!! ОБОЖАЮ ВАС!!! ВЫ УМНИЦА,МОЛОДЧИНКА!!!ЗАРЯЖЕНА НА ВЕСЬ ДЕНЬ!!! СПАСИБО ВАМ!!!!!", – писали они.

Ранее Соловьев обругал россиян, которые оказались недовольны нехваткой масок в аптеках. Тогда телеведущий порекомендовал им. самим сделать себе защитные повязки.