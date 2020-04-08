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Весна отменяется: в Москву вновь идет похолодание

Ночью ожидаются заморозки

Небольшое потепление, которое пришло в столицу в начале апреля, скоро вновь сменится прохладой. Уже в ночь на субботу, 11 апреля, будет -1°C, днем потеплеет до +3 ... +5°C и пройдет небольшой дождь со снегом. 

Об этом сообщает Гидрометцентр России. В ночь на воскресенье станет еще холоднее, столбики термометров снизятся до -2 ... -7°C, днем же они поднимутся не выше +3 ... +8°C. В понедельник, 13 апреля, немного потеплеет, до +6 ... +11°C, но 14-го числа воздух не прогреется больше +9°C.

Как сообщает "Пятый канал", похолодание придет не только в Москву. В Волгоградскую, Ростовскую и Астраханскую области, в Поволжье и Краснодарский край вернется зима. 

Полина ИВАНОВА

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