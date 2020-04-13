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Весеннее тепло: синоптики дали прогноз погоды на Пасху

В воскресенье в столице будет +10

Погода 19 апреля, на Пасху, в Москве будет умеренно теплой. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, ночью температура воздуха составит 0 ... +3°C, а днем она не поднимется выше +10°C.

Также, как передает РИА "Новости", москвичей ждет переменчивая облачность и небольшой дождь. 

Однако в понедельник, 13 апреля, столбики термометров покажут +14 ... +16°C, а во вторник еще больше, +18°C. 

Россиянам также стоит ждать ветер до 17 м/с, особенно в понедельник, согласно прогностической карте Гидрометцентра, а в среду – снег. В четверг в регионе похолодает до +6 ... +9°C.

При этом в Подмосковье погода будет разной. На западе воздух не прогреется выше +9°C, а вот на востоке будет до +18°C. 

Полина ИВАНОВА

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