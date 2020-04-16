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На Пасху в Москве ударит мороз

На Пасху в Москве ударит мороз
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Любимов
Синоптики дали прогноз на 19 апреля

Пасхальная ночь в этом году будет холодной. Напомним, светлый праздник христиане в 2020-м отмечают 19 апреля. Прогноз погоды в Москве на Пасху дали синоптики.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, ночью температура может упасть до -2 градусов, а в области до -4.

"Такие отрицательные значения будут около 4 утра", – сообщил метеоролог в беседе с РИА Новости.

При этом днем на Пасху в столице, возможно, выглянет солнце.

Сегодня, 16 апреля, синоптики обещают пасмурную ветреную погоду и осадки – временами дождь и мокрый снег. Москвичей также предупредили, что атмосферное давление будет аномально низким в четверг. Об этом информагентству рассказал ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец.

Напомним, ранее синоптики давали более оптимистичный прогноз на Пасху, однако, судя по последним их словам, настоящего весеннего тепла в праздник ждать не приходится.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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