В столице будет теплее обычного

Москвичам обещают комфортную погоду в мае.

В столице и области, как ожидают синоптики, будет на градус или даже более теплее климатической нормы. Обычная погода в мае для центральной России – это около +10 градусов ночью и +20 – днем.

Сильных ливней не будет – осадки, как прогнозируют специалисты, выпадут в пределах нормы для этого весеннего месяца – это около 51 миллиметра. Прогноз погоды на май в Москве озвучила заведующая лабораторией Гирометцентра России Людмила Паршина в беседе с "Российской газетой".

Пока же в столице температура ниже, чем полагается. А в пасхальную ночь, как ранее предупредили синоптики, и вовсе ударит мороз. В Москве температура опустится до -2 градусов, а в области – до -4.