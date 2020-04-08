Спецслужбы предупреждали Белый дом, но администрация пустила все на самотек

О катастрофических последствиях пандемии коронавируса американская разведка предупреждали Белый Дом еще в ноябре прошлого года, когда COVID-19 только начинал свое страшное шествие из города Ухань в Китае.

Об этом сообщил телеканал ABC, в распоряжении которого оказался докладом Национального центра медицинской разведки при Разведывательном управлении Министерства обороны США.

В нем говорится, что новый вирус представляет серьезную опасность для военнослужащих США в Юго-Восточной Азии, а если COVID-19 проникнет на территорию Штатов, что, собственно и произошло, ущерб будет колоссальным.

Данные опасения были неоднократно доведены до Комитета начальников штабов ВС США и Белого дома. По данным телеканала, в Вашингтоне провели брифинги с участием сенаторов, а также членов Совета нацбезопасности Белого дома.

Однако никаких эффективных решений так и не было принято. В результате только за прошедший сутки коронавирусом в США заразились более 30 тыс. человек, а общее число зараженных приблизилось к 400 тыс. Больше других страдает Нью-Йорк, который стал эпицентром распространения COVID-19. В больницах города уже давно не хватает медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для медиков.