Попасть в Евросоюз этой весной уже вряд ли получится

Страны-члены Евросоюза, а также ассоциированные государства из-за эпидемии коронавируса могут не открыть свои границы до 15 мая. Именно до такого срока Еврокомиссия призвала власти продлить запрет на незначительные поездки в ЕС.

Заявление ЕК передает ТАСС.

Страны Шенгенской зоны закрыли свои границы в середине марта на 30 дней. Из-за COVID-19 запрещены перемещения внутри ЕС гражданами третьих стран, если речь не идет о крайне важной поездке.