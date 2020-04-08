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Шенгенские визы начнут выдавать не раньше середины мая

Попасть в Евросоюз этой весной уже вряд ли получится

Страны-члены Евросоюза, а также ассоциированные государства из-за эпидемии коронавируса могут не открыть свои границы до 15 мая. Именно до такого срока Еврокомиссия призвала власти продлить запрет на незначительные поездки в ЕС.

Заявление ЕК передает ТАСС. 

Страны Шенгенской зоны закрыли свои границы в середине марта на 30 дней. Из-за COVID-19 запрещены перемещения внутри ЕС гражданами третьих стран, если речь не идет о крайне важной поездке. 

Полина ИВАНОВА

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