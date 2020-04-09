Миллион за каждую неделю простоя: что потеряет Россия из-за коронавируса

Вынужденный карантин превратит треть россиян в бомжей и нищих

"Мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию, учитываем и позитивный, и негативный опыт других стран. Вновь отмечу, что пик эпидемии еще не пройден", – заявил на этой неделе президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, сейчас крайне важно "избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества".



На поклон к науке

Слова про позицию "медицинского научного сообщества" были сказаны не просто так. В ходе своего выступления президент обратился к экспертам-вирусологам, чтобы услышать их мнение о возможном сокращении им же объявленных нерабочих дней. "Очень важно услышать ваше мнение, как вы считаете, можно ли будет сократить количество дней, когда многие предприятия в стране не работают, возможно ли это в ближайшее время, каковы ваши прогнозы на ближайшую перспективу", – сказал Путин, напомнив при этом, что "все решения должны быть соразмерны угрозе и адекватны ситуации".

Представители экспертного сообщества не стали тянуть с ответами. Как сказал в ходе видеоконференции директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев, к вопросу о сокращении нерабочих дней можно будет вернуться через неделю, когда станет более ясной картина с распространением коронавируса.

Долго не продержимся?



На первый взгляд обращение президента к ученым может показаться странным, так как недельные, а потом и месячные "каникулы" ввел ни кто иной, как сам глава государства. При этом он, правда, не забыл оставить "лазейку" в виде возможности сокращения строка всеобщей самоизоляции.

Что же побудило президента обратиться к ученым с вопросом о досрочном прекращении "каникул"?

Очевидно, что ужасающая ситуация в экономике, а заодно и реакция населения на "внеплановый отпуск". Как выяснилось, россиян не прельстила возможность ничегонеделанья с сохранением зарплаты за счет работодателей.

Все они прекрасно понимают, что последствия "каникул" будут самыми тяжелыми, и для них и для работодателей.

В связи с чем, для подавляющего большинства россиян скорейшее завершение этого странного "отпуска" покажется за благо, не говоря уже о работодателях, для некоторых из которых промелькнет искра надежды на спасение.

Об отношении людей к данной ситуации красноречиво высказался в интервью изданию "БИЗНЕС Online": основатель и президент Superjob Алексей Захаров.

"В результате тех действий, которые у нас предпринимает правительство, на мой взгляд, абсолютно непродуманных и непросчитанных вообще, в частности, объявления вот этой рабочей-нерабочей недели, у нас уже де-факто плюс 5 миллионов безработных в экономике есть, – говорит Захаров. – Это как минимум треть всех занятых в малом и среднем бизнесе. Они еще юридически не все уволены, но в ближайшие дни будут. Если мы вот это все остановим и завтра начнем возвращать экономику в рабочее русло, то часть из них возьмут обратно на работу. Мы получим 2,5 миллиона безработных, которые в течение года так или иначе работу найдут. Если же продлим все это на месяц (не дай бог, на два), возникнет безработица на уровне трети экономически активного населения страны". В итоге, по словам рекрутера, весь малый и средний бизнес, за редчайшим исключением, погибнет. Значительные сокращения пройдут и в крупных компаниях.

Все это не пройдет для населения даром, и речь здесь идет не только о материально-финансовом положении россиян, но и об их здоровье и жизни.

"У нас уже сейчас от инфарктов, инсультов, из-за потери уверенности в завтрашнем дне десятки тысяч жертв. Количество смертей будет расти. И самоубийства пошли, потому что люди не могут расплатиться с долгами", – пояснил Захаров.

Сложившаяся ситуация порождает коллизию: говоря о сохранении жизней людей, источником смертельной опасности представляется уже не только сам вирус (чья высокая патогенность вызывает все больше вопросов), но и меры, предпринятые для борьбы с ним.

Уже сейчас до конца не ясно, что унесет большее число жизней – пресловутый COVID-19, или собственноручное разрушение экономики в процессе борьбы с ним

Именно поэтому президент и обратился к ученым: видимо, у него уже сформировалось окончательное мнение о последствиях противоэпидемических мер. Глава государства оказывается перед дилеммой: с одной стороны, представители медицинского и околомедицинского сообщества, а также примкнувшие к ним заинтересованные представители элит, настаивают на продолжении изоляции. С другой – Путин прекрасно осознает, что на его глазах разрушается экономика и развивается социальная катастрофа.

Очевидно, что глава государства пытается взвесить все за и против, перед тем, как принять окончательное решение.

Выбор между двумя "плохо"

"За одну неделю карантина российская экономика теряет 0,5-1% от ВВП. Понятно, что длительные выходные становятся очень большим грузом, особенно, если учитывать падение цен на нефть и газ, – пояснил "Утру.ру" руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. – Такими темпами российский бюджет станет дефицитным до конца года. Падение потребление и спроса тянут за собой рост безработицы и пособий, социальную нестабильность".

Эксперт напоминает, что, по мнению эпидемиологов, пик эпидемии в РФ придется на первую половину мая, что ставит президента перед сложным выбором. "Приходится взвешивать цену карантинных мероприятий и ту яму, в которую падает экономика и стабильность страны", - говорит Деев.

Согласен с коллегой и первый вице-президент Опоры России Павел Сигал. Он уверен, что несмотря на то, что карантинные мероприятия защищают людей от эпидемиологической угрозы (явной, или мнимой), они наносят непоправимый удар по экономике страны

"В условиях, когда цены на нефть не питают бюджет, казна теряет около миллиарда рублей за каждую неделю простоя, – пояснил Павел Сигал "Утро.ру". – Особенно остро самоизоляция действует на малый и средний бизнес, не имеющий финансовых резервов для выплаты заработных плат сотрудникам, аренды и налогов".

"Если карантин продлится до конца месяца, то только в Москве работы могут лишиться около миллиона человек".

Поэтому, по мнению Сигала, экспертам необходимо просчитать риски для экономики и создать условия, при которых режим самоизоляции можно ослабить.

Удастся ли это сделать – большой вопрос, так как эпидемия давно уже превратилась в инструмент, активно используемый представителями мировой элиты и бюрократии для изменения существующей конфигурации мира. И они, похоже, вошли во вкус. Большая игра продолжается, и миллионы людей, тысячи бизнесменов, и даже сам пресловутый COVID-19 – только пешки на ее большой шахматной доске.