Аферисты придумали новый способ обмана россиян на фоне эпидемии
На фоне эпидемии коронавируса в России появился новый способ обмана доверчивых граждан – мошенники в соцсетях предлагают свои услуги в возврате денег за недоставленные импортные товары. Для этого аферисты просят предоставить данные карточек и паспортов россиян.
На деятельность мошенников обратил внимание один из читателей издания URA.RU. Он обнаружил страницы таких аферистов в "Одноклассниках" и "вКонтакте", где гражданам обещали вернуть деньги за покупки до 300 тыс руб. По его словам, такие паблики в соцсетях долго не живут, поскольку их быстро блокируют администраторы.
Издание смогло найти несостоявшуюся жертву подобных мошенников, который рассказал, как чуть не попался на их удочку. Ему тоже предложили ввести паспортные данные и реквизиты банковской карты на определенном сайте, но сообразительный мужчина не стал этого делать.
Ранее мы писали о том, что в связи с режимом самоизоляции из-за коронавируса появились новые Остапы Бендеры, которые рассылают россиянам смс-ки о якобы наложенных правоохранителями штрафах за нарушение карантина. Владельцам телефонов предлагают пойти по присланной ссылке и заплатить средства.
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