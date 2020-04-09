Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Аферисты придумали новый способ обмана россиян на фоне эпидемии

Аферисты придумали новый способ обмана россиян на фоне эпидемии
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
У интернет-покупателей выманивают персональные сведения

На фоне эпидемии коронавируса в России появился новый способ обмана доверчивых граждан – мошенники в соцсетях предлагают свои услуги в возврате денег за недоставленные импортные товары. Для этого аферисты просят предоставить данные карточек и паспортов россиян.

На деятельность мошенников обратил внимание один из читателей издания URA.RU. Он обнаружил страницы таких аферистов в "Одноклассниках" и "вКонтакте", где гражданам обещали вернуть деньги за покупки до 300 тыс руб. По его словам, такие паблики в соцсетях долго не живут, поскольку их быстро блокируют администраторы.

Издание смогло найти несостоявшуюся жертву подобных мошенников, который рассказал, как чуть не попался на их удочку. Ему тоже предложили ввести паспортные данные и реквизиты банковской карты на определенном сайте, но сообразительный мужчина не стал этого делать.

Ранее мы писали о том, что в связи с режимом самоизоляции из-за коронавируса появились новые Остапы Бендеры, которые рассылают россиянам смс-ки о якобы наложенных правоохранителями штрафах за нарушение карантина. Владельцам телефонов предлагают пойти по присланной ссылке и заплатить средства.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Саудовская Аравия отказалась от условий России по нефти

Эр-Рияд и Москва настаивают на своих требованиях объемам добычи сырья

Рассмешат любого: анекдоты для поднятия настроения

Короткие шутки от “Утра” вызовут улыбку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей