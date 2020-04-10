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Очаровательные и пугливые: самые смешные видео с котами

Очаровательные и пугливые: самые смешные видео с котами
Фото: pixabay.com
Короткие ролики с животными поднимут настроение

Коты – животные любопытные, но порой очень пугливые. "Утро.ру" составило подборку самых смешных роликов с домашними любимцами, которые оказались в необычных ситуациях.

Герой первого видео устроил сражение с полиэтиленовым пакетом. Необычный предмет так заинтересовал кота, что он решил забраться внутрь. А вот освободиться самостоятельно у питомца не вышло, и он, испугавшись, стал носиться по всей комнате.

А на следующем ролике котенок испугался тостера. Резко выпрыгнувший из устройства хлеб заставил отпрыгнуть любопытного малыша назад на огромное расстояние.

Герой следующего видео явно не привык к общению с другими животными. Рыжий кот в испуге прижал уши, как только заметил похожую на него игрушку.

А этот малыш сразу решил дать отпор "врагу". Смелый котенок набросился на свое отражение в зеркале: он с криками и шипением бил его лапами, пока хозяева снимали забавную картину на видео.

Ранее "Утро.ру" поделилось смешными видео с собаками и котами, которые поражают своей находчивостью.

Карина СИРАЗОВА

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