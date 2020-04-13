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Как похудеть без тренировок: 3 секрета стройности

Как похудеть без тренировок: 3 секрета стройности
Фото: pixabay.com
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Лишний вес уйдет при небольшой активности

В период, когда физические занятия искусственно ограничены, легко набрать ненужные килограммы. Существует несколько способов, с помощью которых можно сжечь жир без дополнительных нагрузок на организм. 

Активность в быту приходит на смену тренировкам. Поездки на лифте стоит заменить на ежедневные спуски и подъемы по лестнице: такие короткие пробежки отлично выполняют роль кардионагрузки. Интенсивный шаг на месте идеально сочетается с рутинной работой по дому. 

Нельзя недооценивать роль сна: во время 8-часового отдыха организм сжигает калории на восстановление и запасается энергией на следующее утро. При постоянном ограничении сна существует риск в будущем переболеть ожирением или столкнуться с проблемами с сердцем, сообщает "Медифорум".

В рацион стоит ввести продукты в высоким содержанием белка, который надолго насыщает и помогает сжечь жир. Лучшими источниками протеина считаются мясо птицы, морепродукты, рыба, творог, орехи и семена. 

Ранее "Утро" рассказало о том, как похудеть после 40 лет.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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