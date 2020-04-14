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Проверенный метод: контрастный душ сохранит мужскую силу после 45 лет

Проверенный метод: контрастный душ сохранит мужскую силу после 45 лет
Фото: M. Baumann/blickwinkel/www.globallookpress.com
Регулярные водные процедуры улучшают циркуляцию крови в организме

После 45 лет некоторые мужчины сталкиваются с импотенцией, причем заболевание молодеет с каждым годом. В первую очередь, это связано с изменением образа жизни: вредные привычки, отсутствие возможности правильно питаться, сидячая работа. Однако даже в современных условиях можно надолго сохранить мужскую силу, если следовать ряду правил.

Повысить потенцию поможет контрастный душ. Этот народный метод не только очень прост, но и эффективен: водные процедуры укрепляют сердечно-сосудистую систему, улучшают кровообращение и самочувствие организма в целом, что напрямую влияет на эрекцию. Кроме того, контрастный душ полезен для профилактики инфекций и вирусов.

Это простое средство для повышения потенции также влияет на гормональный фон – способствует активному синтезу тестостерона. Чтобы предотвратить возникновение интимных проблем, автор Яндекс.Дзен-канала "Должный эффект" советует на протяжении 20 минут чередовать холодную и горячую воду.

Процедуру нужно делать регулярно, при этом постепенно увеличивая контраст температур. Однако закаляться без подготовки нельзя: это может нанести серьезный вред организму. Лучше всего начинать принимать контрастный душ с нижних конечностей и в теплое время года, пишет Malepotency. А после – хорошо растереть тело сухим полотенцем.

Мужчинам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, таким советам нужно следовать с особой осторожностью, предупреждают специалисты. А во время простуды или какой-либо инфекции от процедуры и вовсе стоит отказаться.

Ранее "Утро.ру" рассказало о диете японского долгожителя, которая помогает ему сохранять потенцию и в 85 лет.

Карина СИРАЗОВА

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