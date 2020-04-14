Куркума спасет от боли в суставах и очистит кишечник

Снять воспаление и убить вредные бактерии в организме поможет куркума. Эта популярная специя является не только мощным природным антисептиком, но и снимает боль в суставах. О пользе пряного растения рассказала американский диетолог Джессика Кординг.

По ее словам, специя повышает иммунитет и борется с патогенной микрофлорой в кишечнике. Полезными свойствами пряность обладает благодаря особому веществу – куркумину, пишет Food.news.

Приправа отлично сочетается со многими продуктами. Специалисты рекомендуют добавлять куркуму в салаты и гарниры, маринады для рыбы и курицы, а также в смузи. По словам специалистов, черный перец, который содержит пиперин, поможет специи усваиваться лучше.

Благоприятно влияют на организм также лимон и чеснок, напоминает "Царьград". Однако употреблять все эти продукты можно лишь в умеренных количествах, чтобы не навредить организму.

О пользе куркумы также говорил диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, специя принесет больше пользы, чем подорожавший имбирь.