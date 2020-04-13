Диетолог назвал замену имбиря: привычные овощи защитят организм от вирусов
Из-за пандемии коронавируса спрос на имбирь резко вырос, а вместе с ним – и цена продукта. Однако укрепить иммунитет можно и более доступными средствами, которые не уступают в пользе пряному корню. Чем заменить имбирь, рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
Корень экзотического растения помогает противостоять болезням благодаря фитонцидам. Эти особые биологически активные вещества разрушают вирусы и придают продуктам яркий пряный вкус. Содержатся же фитонциды не только в имбире. По словам специалиста, их много в редисе и редьке. Богаты полезными веществами также лук, чеснок и капуста.
Имбирь борется с инфекциями и благодаря своим противовоспалительным свойствам. Однако куркума справляется с этим даже лучше, рассказал доктор медицинских наук радио Sputnik. Кроме того, чтобы защититься от вирусов, организму необходимы антиоксиданты, которых практически нет в имбире, зато в большом количестве содержатся в пряной специи.
Большую пользу организму принесут помидоры и болгарский перец, а также ягоды – смородина, черника, клюква и малина, – поделился Гинзбург. Он также добавил, что такие продукты помогут лишь укрепить иммунитет, но не вылечить его. При возникновении серьезных проблем со здоровьем необходимо сразу же обратиться к врачу.
Ранее Гинзбург рассказал о пользе морской капусты во время вспышки коронавируса. По словам специалиста, ламинария обладает антибактериальным свойством, восполняет нехватку йода в организме, а также борется с хронической усталостью.
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