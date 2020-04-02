Полезные элементы содержатся в бюджетных продуктах

Для поддержания и укрепления иммунитета в ежедневный рацион стоит включить чеснок и квашеную капусту. Вместе с лимонами они поддержат организм в момент повышенной опасности заражения.

Врачи советуют уделять внимание продуктам, которые богаты цинком, полезными жирами и белком: это может быть мясо, птица, рыба, орехи и растительные масла.

В квашеной капусте содержится большое количество витамина С, который помогает восстанавливать силы быстрее во время болезней. В 100 гр капусты может быть суточная норма микроэлементов для взрослого человека. Салат из нее является пробиотиком и нормализует работу кишечника, сообщает "Царьград ТВ".

В связи с распространением коронавируса цены на имбирь поднялись в десятки раз, до пяти тысяч рублей за килограмм. При этом не существует научных доказательств пользы корня имбиря в борьбе с COVID-19. Растение может раздражать слизистую.

Ранее "Утро" рассказало о продуктах для укрепления иммунитета.