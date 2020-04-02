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Климова объявила бойкот коронавирусу

Климова объявила бойкот коронавирусу
Екатерина Климова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса призвала внимательнее относиться к информации в СМИ и беречь себя

Екатерина Климова рассказала свое отношение к коронавирусу и ситуации в мире на личной странице в социальных сетях. Актриса посоветовала людям фильтровать поток новостей, связанных с COVID-19.

Артистка опубликовала в своем "Инстаграм"-аккаунте видео, в котором поделилась своими мыслями по поводу распространения китайского коронавируса. Климова рассказала, что ценит труд медиков, которыми обязательно позже "воздадут почести и награды".

Актриса подчеркнула, что в условиях пандемии коронавируса надо оставаться дома и не "путать глупость с храбростью". 

Климова посоветовала контролировать количество новостей о вирусе из Китая и "не засорять свой мозг". Лучше всего, по мнению звезды "Мы из будущего", планировать свой день после короткого анализа событий и не "пережевывать информацию". 

В комментариях позицию артистки поддержали: "Врачам сил и здоровья! Всем здоровья!", "Спасибо за видео. Такие обращения от публичных людей очень мотивируют", "Спасибо, Катя! Столько эмоций, стараемся быть сильными!". (Орфография и пунктуация сохранены)

Ранее "Утро" рассказало, что Климова показала чулки, нарядившись для роли Маргариты. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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