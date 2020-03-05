Климова в чулках и мини присела перед зеркалом
Екатерина Климова выложила в "Инстаграм" фото из гримерки. Там она готовилась к спектаклю "Мастер и Маргарита", в котором играет главную роль. На сцену звезде приходится выходить в мини-юбке и чулках. В этом наряде она и позировала, сидя перед зеркалом.
Поклонники без ума от ее внешности. Они считают ее одной из самых красивых актрис и удивляются тому, как ей в 42 года удается выглядеть так молодо.
"Вы невероятная красотка!", "Вечно молодая", "Сумасшедшие красивая – так можно говорить?", "Какая Вы красивая", "Невероятно хороша", "В чулках горячо", "Ну что за красотка", "Всегда Вами восхищаюсь", "Невозможно не влюбиться", – прокомментировали фото в соцсети.
Екатерина Климова не только снимается в кино и играет в театре, но и позирует для журналов. В плане работы у актрисы все хорошо, а ее личная жизнь пока не ладится – в 2019 г. звезда развелась с мужем Гелой Месхи и теперь одна воспитывает четверых детей.
Причиной развода она считает невозможность быть одновременно и хорошей женой и прекрасной актрисой. Вероятно, предпочла съемки семейному счастью.
После расставания с супругом актриса, по мнению подписчиков, осталась такой же привлекательной, а вот вид ее бывшего их беспокоит. Они считают, что Гела Месхи очень похудел.
Ранее Екатерина Климова позировала в купальнике ночью на пляже.
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