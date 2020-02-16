Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Юбка задралась: голые ноги Климовой оказались у всех на виду

Юбка задралась: голые ноги Климовой оказались у всех на виду
Екатерина Климова. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com/
Кинозвезда обнажилась на съемках

Екатерина Климова примерила на себя образ Мэрилин Монро. На актрису надели белое платье, а у ног поставили вентилятор, из-за которого юбка подлетела вверх. В результате у всех на виду оказались стройные ноги 42-летней знаменитости.

"А у нас ВЕСНА. Спасибо, было жарко", – подписала видео в "Инстаграм" Климова.

За жизнью актрисы в социальных сетях следит около 1 млн. человек. Некоторые из них оставили под постом Климовой восторженные комментарии. Часть пользователей считает, что артистка превзошла Мэрилин Монро.

"Монро это прошлый век. Климова наше все", "Как всегда, невероятно красивая", "Ну, почти Монро..", "Ну красотка! Бесподобно!", "Весна это хорошо, а ты украшение весны!", "Залипательно", "Красавица необычайная и неповторимая!", "Женщина сказка", "Ничего себе, завлекалочки. Это же бомбометание", – написали в социальных сетях.

Также подписчиков интересует личная жизнь артистки, которая в 2019 году снова развелась. Теперь Екатерина Климова одна воспитывает четверых детей, что не мешает ей зажигать на отдыхе и позировать в откровенном купальнике. 

Фоторепортаж
Драки и измены: самые громкие разводы 2019 года
Максим Виторган и Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com Лолита Милявская с супругом. Фото: www.globallookpress.com
Пелагея и Иван Телегин. Фото: instagram.com/pelagea_khanova Алена Водонаева. Фото: instagram.com/pelagea_khanova Ани Лорак. Фото: instagram.com/pelagea_khanova
Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей