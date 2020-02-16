Кинозвезда обнажилась на съемках

Екатерина Климова примерила на себя образ Мэрилин Монро. На актрису надели белое платье, а у ног поставили вентилятор, из-за которого юбка подлетела вверх. В результате у всех на виду оказались стройные ноги 42-летней знаменитости.

"А у нас ВЕСНА. Спасибо, было жарко", – подписала видео в "Инстаграм" Климова.

За жизнью актрисы в социальных сетях следит около 1 млн. человек. Некоторые из них оставили под постом Климовой восторженные комментарии. Часть пользователей считает, что артистка превзошла Мэрилин Монро.

"Монро это прошлый век. Климова наше все", "Как всегда, невероятно красивая", "Ну, почти Монро..", "Ну красотка! Бесподобно!", "Весна это хорошо, а ты украшение весны!", "Залипательно", "Красавица необычайная и неповторимая!", "Женщина сказка", "Ничего себе, завлекалочки. Это же бомбометание", – написали в социальных сетях.

Также подписчиков интересует личная жизнь артистки, которая в 2019 году снова развелась. Теперь Екатерина Климова одна воспитывает четверых детей, что не мешает ей зажигать на отдыхе и позировать в откровенном купальнике.