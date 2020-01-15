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Екатерина Климова расслабляется за границей, где ее заснял Алексей Чадов. Звезда сериалов развлекалась на дискотеке в наряде с глубоким декольте. Пышная грудь артистки во время зажигательных танцев тряслась и едва не выпрыгнула из блузки. Видимо, это впечатлило ее друга – именно он запечатлел происходящее на видео.
Внешностью кинозвезды остается только восхищаться. В 41 год она сумела сохранить роскошную фигуру, несмотря на то что родила четверых детей. Восхищенные поклонники регулярно хвалят ее в комментариях в Инстаграм.
Отдыхать на Бали Климова отправилась вместе с детьми, с которыми ей приходится справляться в одиночку: летом 2019 года звезда рассталась с молодым мужем. Причину разрыва бывшие влюбленные долго скрывали, но Екатерина решила рассказать правду.
Знаменитость считает, что быть хорошей актрисой и идеальной женой одновременно невозможно. Видимо, звездные супруги выбрали карьеру.
До этого Екатерина Климова опубликовала в Инстаграм личное видео из бассейна.
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