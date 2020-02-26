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Климова показала нарисованную грудь

Климова показала нарисованную грудь
Екатерина Климова. Фото: German Rovinskiy/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Молодежка" приобщилась к прекрасному, посетив музей

Екатерина Климова, похоже, осталась под впечатлением от выставки Сальвадора Дали. В "Инстаграм" актриса опубликовала снимки некоторых картин. На одной из них изображена женщина, у которой платье сползло с груди. В результате на полотне отчетливо видны соски позирующей.

Сама звезда кино и театра не раз принимала участие в откровенных съемках. Как-то она повалялась на пляже в разных купальниках, в другой раз похвасталась ногами, когда у нее задралась юбка.

Поклонники от фигуры 41-летней актрисы в восторге. при этом она успевает не только следить за собой и работать, но и воспитывать четверых детей. О личной жизни пока молчит. 

В 2019 г. Екатерина Климова развелась с мужем. После расставания с супругом звезда, похоже, стала выглядеть только лучше. А Гела Месхи, наоборот, как считают его подписчики, заметно сдал.

"Гела, похудел так сильно?", "Надо есть больше мяса", "Похудел", "Пусть блеск в глаза и радость на лицо вернутся", – написали актеру в "Инстаграм". 

Ранее Екатерина Климова сняла кофту и показала грудь

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