"Как девочка": раздетая Климова разлеглась на пляже
Екатерина Климова порадовала своих поклонников пикантными пляжными фотографиями. В кадрах звезда позирует в голубом и серебристом купальниках на солнечном балийском пляже.
Подписчики артистки в Instagram дружно откликнулись: "Сказка", "самая красивая актриса нашего кино", "Как девочка! "Сказать , что Вы эталон женской красоты, не сказать ни чего!", "Вот талант, вот красота!", "Красавица катенька купальник и море супер", "огненно яркая и талантище...люблю", "Вы пример для меня, как должна выглядеть многодетная мама", "Шикарна и сексуальна" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
Актриса четвертый день подряд принимает поздравления с днем рождения – 24 января звезде исполнилось 42 года. Впрочем, глядя на подтянутую маму четырех детей, этого не скажешь. Климова прекрасно выглядит – время над ней просто не имеет власти.
У Екатерины две дочки и два сына. Старшей дочери артистки – Елизавете – уже 17 лет. Первым мужем звезды и отцом Лизы стал бизнесмен Илья Хорошилов. Во второй раз Климова вышла замуж за актера Игоря Петренко. С ним Катя прожила 9 лет и родила двух сыновей: Матвея (13 лет) и Корнея (11 лет). Младшую дочку Екатерины зовут Белла. Ей всего 4 года. С отцом девочки – артистом Гелой Месхи – Климова развелась летом 2019 года.
Ранее звезда показала, как загорает в бикини у бассейна и прогулялась по ночному пляжу.
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