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Климова сняла кофту и показала грудь на сцене

Климова сняла кофту и показала грудь на сцене
Екатерина Климова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса покрутилась перед камерой в сексуальном наряде

Фигура 42-летней Екатерины Климовой не дает покоя поклонникам. Сейчас они обсуждают видео, где знаменитость снимает с себя кофту и остается в тонкой майке, а после наклоняется перед камерой – в кадр попадает грудь артистки.

Пользователи гадают, как Климова, родившая четверых детей, может быть такой стройной и красивой. Под постом в "Инстаграм" актрисы они оставили десятки восторженных комментариев.

"Невероятная!! Сказать, что самая красивая. Ничего не сказать!! Восхитительная. Обаяшка!", "Красавица и умница!", "Вы супер", "Шикарна в любом образе:)", "Идеальная. Жизнерадостная. Красивая", "Просто неприлично хорошенькая!", "Красивая и естественная", – прокомментировали фото Климовой в социальных сетях.

Обсуждают подписчики, а их у Климовой миллион, не только внешность звезды, но и ее личную жизнь. В 2019 году знаменитость развелась с мужем и теперь одна воспитывает четверых детей.

До этого Екатерина Климова примерила на себя образ Мэрилин Монро. Актриса позировала в воздушной юбке перед вентилятором – из-за этого ее ноги оказались на виду у всех.

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Дарья ПЕТРОВА

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