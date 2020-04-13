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Упражнение для всех органов: как восстановить здоровье после 50 лет

Упражнение для всех органов: как восстановить здоровье после 50 лет
Фото: pixabay.com
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Простая домашняя гимнастика спасет от хронических болезней

Одно упражнения из древних практиков йогов поможет избавиться от лишнего веса, улучшит работу сердца и избавит от болей в спине. Гимнастика предназначена для выполнения в домашних условиях. Во время асаны ускоряется кровообращение, что влияет на общее самочувствие. 

Наиболее эффективно упражнение влияет на позвоночник. который во время его выполнения растягивается, исчезают хронические напряжения и зажатости. Гимнастика влияет на ряд внутренних органов, например на щитовидную железу, сообщает автор канала "Фитнес – стиль жизни" в "Яндекс Дзене". 

Перед выполнением домашнего упражнения надо обязательно проконсультироваться с врачом и выяснить возможные противопоказания. 

Асану из йоги надо выполнять на гимнастическом коврике, в положении лежа, руки вытянуты вдоль тела и прижаты ладонями к полу. Через несколько спокойных вдохов и выходов начинаем медленно поднимать ноги до вертикального положения, лучше сохранять их прямыми. 

Ноги нужно стараться поднимать дальше и заводить их за голову. При первом дискомфорте стоит вернуться в исходное положение и продолжить тренировку позже. В конечном итоге кончики пальцев ног должны коснуться земли за головой. В данном положении нужно немного задержаться и выполнить десять спокойных вдохов и выдохов. 

Упражнение можно выполнять подряд максимум три раза, затем гимнастика переносится на следующий день.

Ранее "Утро" рассказало о гимнастике тибетских монахов для укрепления иммунитета.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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