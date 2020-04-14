Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Советы для мужчин: как поднять тестостерон и омолодиться после 50 лет

Советы для мужчин: как поднять тестостерон и омолодиться после 50 лет
Фото: ZAM-Photography/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Решить проблемы с потенцией реально

Тестостерон – один из главных гормонов в мужском организме. С возрастом он вырабатывается все меньше, однако существуют реальные способы исправить ситуацию без радикальных мер.

Бесплатным и эффективным способом омоложения после 50 лет считается прогулка. Ходьба позволяет успокоить нервную систему, насытить организм кислородом и сохранить мозг в хорошем состоянии.

Во время прогулки на свежем воздухе в организме вырабатываются нужные гормоны. Всего полчаса в парке перед сном позволят зарядить организм, при этом помогут справиться со стрессом.

Помочь мужскому организму способно и правильное питание. Важно включить в ежедневный рацион сырые продукты – овощи и фрукты. Можно есть их отдельно или делать салаты. Также добавлять к приему пищи стоит ягоды, которые борются со старением благодаря антиоксидантам в составе, советует автор блога "Захар на ЗОЖе". 

Наесться одними овощами и фруктами сложно, поэтому в рацион рекомендуется добавить еду, приготовленную на пару. Именно такой способ приготовления сохранит максимум пользы продуктов. Резко отказываться от своего привычного режима питания не стоит – делайте это постепенно.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Коронавирус в России: главное

Последние новости о коронавирусе в нашей стране

Рассмешат любого: анекдоты для поднятия настроения

Короткие шутки от “Утро.ру” вызовут улыбку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

830 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей