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Гимнастика для пожилых: как избавиться от боли в суставах

Гимнастика для пожилых: как избавиться от боли в суставах
Фото: pixabay.com
продолжениеВ США раскрыли секрет долгой жизни
Упражнение можно делать в домашних условиях

Оно поможет победить боль в коленных суставах. При его выполнении быстро уменьшаются неприятные ощущения, улучшается кровообращение и суставы начинают получать дополнительные питательные вещества. 

Гимнастика подходит всем и не имеет противопоказаний. Ей можно заниматься дома в любое время, передает автор канала "Жизнь без боли" в “Яндекс Дзене”. При систематическом выполнении тренировок хронические боли отступают через несколько недель. 

Для правильной техники упражнения понадобится высокое кресло, стул или турник, на котором можно сидеть, свесив ноги. Важное условие состоит в том, что пальцы ног не должны касаться земли. 

Сидя на удобной поверхности нужно несколько минут делать махи ногами вперед и назад, имитируя движения маленького ребенка. При первых признаках усталости упражнение надо закончить. 

Ранее "Утро" рассказало, как восстановить здоровье после 50 лет с помощью одного упражнения. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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