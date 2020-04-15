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Опасная профилактика: кому нельзя есть имбирь

Опасная профилактика: кому нельзя есть имбирь
Фото: pixabay.com
продолжениеТрадиционная русская закуска защитит от COVID-19
Корень растения может вызвать заболевания желудка и кожи

Об иммуномодулирующих свойствах имбиря известно многим: из-за пандемии коронавируса продукт стал главным народным средством для укрепления организма. Однако пряность может спровоцировать и серьезные заболевания. Член Национального общества диетологов Ольга Деккер рассказала, кому нельзя есть имбирь и чем он опасен.

Навредить корень растения может людям с обострением болезней желудочно-кишечного тракта. Продукт раздражает слизистую, таким образом вызывая обострение язвы или гастрита, поделилась врач.

Кроме того, имбирь при его очистке способен вызвать дерматит у людей с чувствительной кожей. А детям до шести лет пряный корень и вовсе противопоказан, пишут "Аргументы и факты".

Деккер назвала укрепление иммунитета имбирем не только дорогим, но и бесполезным. По мнению диетолога, продукт не принесет пользы, если человек плохо питается: так необходимые вещества просто не усвоятся в организме.

Именно поэтому специалист посоветовала, в первую очередь, следить за своим рационом и пить достаточное количество воды – это, по мнению Деккер, более эффективный способ защититься от вирусов, передает "ФедералПресс".

Ранее специалисты развенчали миф о пользе лимона и чеснока при лечении от коронавируса.

Карина СИРАЗОВА

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