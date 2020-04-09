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Пустышки: "антивирусные" продукты не спасут от коронавируса

Пустышки: "антивирусные" продукты не спасут от коронавируса
Фото: pixabay.com
продолжениеВ России COVID-19 заразились более 10 тысяч человек
Ученые развенчали миф о чудодейственных овощах и фруктах

В число народных средств против вируса из Китая уже занесены имбирь, чеснок, сливочное масло и лимон. Ученые развенчали миф, что отдельные продукты питания способны победить инфекцию. 

Директор ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Дмитрий Никитюк рассказал, что не существует еды, которая смогла бы защитить организм от COVID-19. Чеснок, имбирь и лимон обладают активными веществами, которые положительно влияют на иммунитет и укрепляют его. При этом доказательств их эффективности во время пандемии нет. 

Сливочное масло доктор медицинских наук назвал помощником для улучшения настроения, передает "Российская газета". После небольшого угощения у человека появляются положительные эмоции, но это не влияет на вероятность заражения коронавирусом. 

Кстати, на фоне пандемии имбирь подорожал до 5 тыс. руб. за килограмм.

Ранее "Утро" рассказало, как в России во время распространения коронавируса выросли цены

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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