Следить за нарушением карантина в Москве станут по-новому
Власти столицы решили усилить контроль за пропусками в городе. Постепенно они будут вводить новую систему – автоматически будут проверяться карты "Тройка", социальные и "Стрелка". Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.
Новая система нужна для того, чтобы не нарушать социальную дистанцию при использовании городского транспорта, а также не допускать лишних личных контактов.
Впрочем, поверки контролерами ГКУ "Организатор перевозок" останутся, но будут выборочными. Дептранс пообещал в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства, выложить подробную инструкцию 16 апреля.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин также сообщил, что контроль, есть ли у москвичей пропуска, будет ужесточаться, передает "Интерфакс".
"Утро.ру" писало о том, что в Москве за первый день работу пропусков выписали две тысячи протоколов о нарушении режима самоизоляции. Как напоминает интернет-портал "Подмосковье сегодня", в области также с 15 апреля действуют специальные пропуска, которые на время карантина дают права перемещаться по региону.
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