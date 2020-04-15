Проверять цифровые пропуска будут в автоматическом режиме

Власти столицы решили усилить контроль за пропусками в городе. Постепенно они будут вводить новую систему – автоматически будут проверяться карты "Тройка", социальные и "Стрелка". Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Новая система нужна для того, чтобы не нарушать социальную дистанцию при использовании городского транспорта, а также не допускать лишних личных контактов.

Впрочем, поверки контролерами ГКУ "Организатор перевозок" останутся, но будут выборочными. Дептранс пообещал в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства, выложить подробную инструкцию 16 апреля.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин также сообщил, что контроль, есть ли у москвичей пропуска, будет ужесточаться, передает "Интерфакс".

"Утро.ру" писало о том, что в Москве за первый день работу пропусков выписали две тысячи протоколов о нарушении режима самоизоляции. Как напоминает интернет-портал "Подмосковье сегодня", в области также с 15 апреля действуют специальные пропуска, которые на время карантина дают права перемещаться по региону.