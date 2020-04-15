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В Москве за день поймали две тысячи нарушителей карантина

В Москве за день поймали две тысячи нарушителей карантина
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
продолжениеСледить за нарушением карантина в Москве станут по-новому
Прогулки с детьми запретили на время карантина

Во вторник в Москве было составлено около 2000 протоколов о нарушении режима самоизоляции, всего в столице выявили 9000 подобных случаев. Об этом рассказал начальник Главконтроля Евгений Данчиков. 

Глава контрольного управления городом сообщил РИА "Новостям", что только по пути от дома до парка и обратно можно получить несколько штрафов о нарушении карантина. Евгений Данчиков отметил шероховатости в работе электронных пропусков в первый день, но заверил в интервью тому же агентству, что система работает исправно и в штатном режиме. 

Евгений Данчиков уточнил, что прогулки с детьми также являются нарушением режима самоизоляции и за них будут штрафовать, передает "РИА Новости". На данный момент не производится запись на видео людей без пропусков на автомобилях, поделился начальник Главконтроля. 

Утром 15 апреля в московском метро возникли очереди из-за того, что у каждого пассажира перед входом на станцию проверяли наличие электронного пропуска, сообщал "Интерфакс". Люди проводили в толпе около 30-40 минут и не соблюдали дистанцию в два метра. 

В среду в Москве оштрафовали двух нарушителей режима самоизоляции, каждый должен заплатить 15 тыс. рублей, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову. Столичные суды всего наказали 24 человека за время введения штрафов. 

Ранее "Утро" рассказало, за что могут оштрафовать на карантине.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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