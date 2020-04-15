В Москве за день поймали две тысячи нарушителей карантина
Во вторник в Москве было составлено около 2000 протоколов о нарушении режима самоизоляции, всего в столице выявили 9000 подобных случаев. Об этом рассказал начальник Главконтроля Евгений Данчиков.
Глава контрольного управления городом сообщил РИА "Новостям", что только по пути от дома до парка и обратно можно получить несколько штрафов о нарушении карантина. Евгений Данчиков отметил шероховатости в работе электронных пропусков в первый день, но заверил в интервью тому же агентству, что система работает исправно и в штатном режиме.
Евгений Данчиков уточнил, что прогулки с детьми также являются нарушением режима самоизоляции и за них будут штрафовать, передает "РИА Новости". На данный момент не производится запись на видео людей без пропусков на автомобилях, поделился начальник Главконтроля.
Утром 15 апреля в московском метро возникли очереди из-за того, что у каждого пассажира перед входом на станцию проверяли наличие электронного пропуска, сообщал "Интерфакс". Люди проводили в толпе около 30-40 минут и не соблюдали дистанцию в два метра.
В среду в Москве оштрафовали двух нарушителей режима самоизоляции, каждый должен заплатить 15 тыс. рублей, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову. Столичные суды всего наказали 24 человека за время введения штрафов.
Ранее "Утро" рассказало, за что могут оштрафовать на карантине.
Главное о коронавирусе в России на 15 апреля
Новые жертвы и пробки в закрытой Москве, а также вероятность второй волны заражения - важные новости о COVID-19 за сутки
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Число зараженных COVID-19 в мире превысило два миллиона
- Повторная эпидемия коронавируса накроет планету через два года
- В Еврокомиссии не оценили западные способы борьбы с COVID-19
- В ООН раскритиковали США за отказ оплачивать всемирное здравоохранение
Здоровье
- Без вреда для здоровья: как правильно тренироваться после 40 лет
- Традиционная русская закуска защитит от COVID-19
- Опасная профилактика: кому нельзя есть имбирь
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик