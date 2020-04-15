С 15 апреля в столице ввели систему цифровых пропусков из-за пандемии коронавируса. Тех, кто не будет ее придерживаться, будут наказывать

К среде, 15 апреля, когда официально заработал запрет на перемещение на общественном и личном транспорте, нарушители режима самоизоляции получили штрафов более чем на 1 млн. рублей. По сообщениям журналистов, некоторых из нарушивших режим, принудительно доставили в больницу.

Штраф за нарушение карантина в Москве

Еще в начале апреля появились первые дела о несоблюдении режима самоизоляции. По административному кодексу, тех, кто находился вдали от дома без уважительной причины, наказали рублем.

Для тех, кто пренебрегает условиями карантина, наказания еще более суровые. Тех, кто общался с зараженными COVID-19 или самих зараженных, вышедших на улицу наказали по ч.2 ст. 6.3. КОАП РФ. За несоблюдение в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения им выписал штраф 15000.

Всего по данным на 14 апреля наказали более 600 человек.

Штраф за нарушение карантина в регионе

В Подмосковье действует правило – сумма выплаты будет расти с каждым последующим несоблюдение указа.

В первый раз человек заплатит 4000

При повторном случае – 5000

Для должностных лиц сумма наказания составляет 30000

При этом на сайте правительства Московской области сказано, что следить за гражданами будут с помощью электронного мониторинга.

Система электронных пропусков

Количество выписанных взысканий, скорее всего, будет только расти. Ведь с 15.04.2020 в столице введена система цифровых пропусков. Для любой поездки нужно будет запросить QR-код на сайте, через СМС или с помощью телефонного звонка.

Если человек не сможет предъявить пропуск по требованию полицейских, то ему грозит штраф от 1 до 40 тыс. рублей.