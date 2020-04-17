Злободневные приколы от "Утро.ру" поднимут настроение во время пандемии

Свежие и актуальные анекдоты рассмешат и помогут отвлечься от бытовых проблем.

– Моя жизнь теперь напоминает сценарий фильма.

– Ничего себе! Какого?

– "Трое дома, нищета и собаки".

– Тогда моя – "После карантина: Узнай меня, если сможешь".





Когда я был маленьким, то сидел дома из-за того, что был наказан. Теперь я не выхожу на улицу, потому что буду наказан.





Теперь, когда все школьники учатся удаленно, урок физкультуры выглядит так: "Сегодня бежим стометровку. Собак все взяли?"





Похоже, многие так и не смогут дождаться конца света – мозг взорвется раньше.



