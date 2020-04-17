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Свежие анекдоты: подборка лучших шуток недели

Свежие анекдоты: подборка лучших шуток недели
Фото: pixabay.com
Злободневные приколы от "Утро.ру" поднимут настроение во время пандемии

Свежие и актуальные анекдоты рассмешат и помогут отвлечься от бытовых проблем.

  • – Моя жизнь теперь напоминает сценарий фильма.

– Ничего себе! Какого?

– "Трое дома, нищета и собаки".

– Тогда моя – "После карантина: Узнай меня, если сможешь".


  • Когда я был маленьким, то сидел дома из-за того, что был наказан. Теперь я не выхожу на улицу, потому что буду наказан.


  • Теперь, когда все школьники учатся удаленно, урок физкультуры выглядит так: "Сегодня бежим стометровку. Собак все взяли?"


  • Похоже, многие так и не смогут дождаться конца света – мозг взорвется раньше.


  • Всегда оставляю телефон дома, когда выхожу в магазин. Так я помогаю своему городу: повышаю индекс самоизоляции. 
Карина СИРАЗОВА

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