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Рассмешат любого: самые лучшие анекдоты

Рассмешат любого: самые лучшие анекдоты
Фото: pixabay.com
Лучшие приколы за неделю от "Утро.ру"

Свежие анекдоты и короткие шутки от "Утро.ру" помогут отвлечься от домашних забот и переживаний.

  • В зоопарке посчитала, что панда тратит половину дня на употребление пищи. Люди на самоизоляции едят, как панды, отсюда и название – пандемия.


  • Во время полета попросила бортпроводника посадить меня на место в другой части самолета, так как рядом громко рыдал ребенок. Оказалось, отсаживаться от своих детей нельзя.


  • Жена перед уходом из дома говорит мужу:

– Свари пельмени, только кидай по одной штуке, чтобы не прилипли друг к другу.

Через час женщина возвращается и видит злого мужа на кухне, который варил пятый пельмень.


  • Женщина пришла к врачу, чтобы он посоветовала действующее средство для похудения.

Доктор:

– Сейчас выпишу вам уголь

– Как его употреблять? В таблетках?

– Мешками. Будете помогать грузчикам на вокзале.


  • – Ученым удалось вывести новый вид пчел, которых назвали "Охотники". Они огромные по размеру и очень агрессивные.

– Меда много приносят?

– Еще бы. Прилетают на рынок, отнимают у продавцов и приносят.


  • Калории – это крошечные вредители, которые приползают, когда вы спите, и ушивают все брюки.


  • Опытный продавец арбузов одним щелчком по голове может определить, готов его сын к экзамену или нет.

Ранее "Утро.ру" делилось подборкой лучших анекдотов за апрель. 

Дарья ПЕТРОВА

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