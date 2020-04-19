Рассмешат любого: самые лучшие анекдоты
Лучшие приколы за неделю от "Утро.ру"
Свежие анекдоты и короткие шутки от "Утро.ру" помогут отвлечься от домашних забот и переживаний.
- В зоопарке посчитала, что панда тратит половину дня на употребление пищи. Люди на самоизоляции едят, как панды, отсюда и название – пандемия.
- Во время полета попросила бортпроводника посадить меня на место в другой части самолета, так как рядом громко рыдал ребенок. Оказалось, отсаживаться от своих детей нельзя.
- Жена перед уходом из дома говорит мужу:
– Свари пельмени, только кидай по одной штуке, чтобы не прилипли друг к другу.
Через час женщина возвращается и видит злого мужа на кухне, который варил пятый пельмень.
- Женщина пришла к врачу, чтобы он посоветовала действующее средство для похудения.
Доктор:
– Сейчас выпишу вам уголь
– Как его употреблять? В таблетках?
– Мешками. Будете помогать грузчикам на вокзале.
- – Ученым удалось вывести новый вид пчел, которых назвали "Охотники". Они огромные по размеру и очень агрессивные.
– Меда много приносят?
– Еще бы. Прилетают на рынок, отнимают у продавцов и приносят.
- Калории – это крошечные вредители, которые приползают, когда вы спите, и ушивают все брюки.
- Опытный продавец арбузов одним щелчком по голове может определить, готов его сын к экзамену или нет.
Ранее "Утро.ру" делилось подборкой лучших анекдотов за апрель.
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