Шутки от "Утро.ру" зарядят позитивом и помогут скрасить время на самоизоляции

Всем давно известно, что смех продлевает жизнь. Горячая подборка свежих шуток и приколов позволит посмеяться от души.

· Самоизоляция – это способ подготовиться к пенсии. Денег нет и делать нечего.

· – Как часто вы прогуливаетесь до мусорных баков?

– У нас мусоропровод в подъезде.

– Да-а, вот это невезуха!

· – Бабуль! Сколько километров до соседней деревни?

– Было пять. А потом понаехали эксперты, мерили, мерили и намерили семь. Теперь два лишних километра приходится ходить!

· – Ну-ка глянь, чем там кошка на кухне гремит.

­­– А ты ей еду давала?

– Нет.

– Значит, готовит что-то.