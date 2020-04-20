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Поднимаем настроение: подборка лучших анекдотов недели

Поднимаем настроение: подборка лучших анекдотов недели
Фото: pixabay.com
Шутки от "Утро.ру" зарядят позитивом и помогут скрасить время на самоизоляции

Всем давно известно, что смех продлевает жизнь. Горячая подборка свежих шуток и приколов позволит посмеяться от души.

·       Самоизоляция – это способ подготовиться к пенсии. Денег нет и делать нечего.

·       – Как часто вы прогуливаетесь до мусорных баков?

– У нас мусоропровод в подъезде.

– Да-а, вот это невезуха!

·       – Бабуль! Сколько километров до соседней деревни?

– Было пять. А потом понаехали эксперты, мерили, мерили и намерили семь. Теперь два лишних километра приходится ходить!

·       – Ну-ка глянь, чем там кошка на кухне гремит.

­­– А ты ей еду давала?

– Нет.

– Значит, готовит что-то.

Ольга ФЕДОРОВА

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