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Как остаться здоровым: полезные продукты для мужчин после 40 лет

Как остаться здоровым: полезные продукты для мужчин после 40 лет
Фото: pixabay.com
Шпинат сохранит зрение, а морковь защитит от рака кожи

Как известно, годы отражаются на мужской внешности несколько позже, чем на женской. Так бывает далеко не всегда, но с тем, что мужчины после 40 становятся только лучше (умнее, внимательнее, щедрее) многие согласятся.

Что же касается мужского здоровья, здесь дела обстоят иначе. Как сообщают статисты, каждый третий мужчина в возрасте 45 – 50 лет уже обзавелся раком простаты, симптомы которого проявятся позже. Большая смертность фиксируется и из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

Для того чтобы укрепить здоровье и иммунитет, мужчинам следует добавить в свое меню несколько полезных продуктов, советует портал Men’s Health.

Во-первых, нужно чаще есть морковь, так как этот овощ богат каротином. Как сообщают эксперты, опытным путем было доказано, что люди, которые часто употребляют морковку, болеют раком кожи в шесть раз реже, потому что бета-каротин защищает кожу (и родинки) от вредоносного солнечного излучения. Рекомендованная доза: 4 – 5 морковок в неделю.

О пользе фруктов известно всем. Но особенно они необходимы с возрастом, так как в них содержатся витамины, полезные микроэлементы, клетчатка. Так что лучше заменить привычные перекусы чаем с сухарями на пару яблок. Также эксперты советуют при возможности организовать в рабочем офисе обеденный уголок с холодильником, наполненным полезными продуктами: молоком, йогуртами, соками, сыром, фруктами и овощами.

Ухудшение зрения – естественный процесс, особенно для тех, кто много работает за компьютером. Но и его можно замедлить. Для этого потребуется вещество лютеин – он способен отфильтровать синие лучи и предохранить сетчатку глаза от повреждений. Большое количество этого полезного вещества содержится в шпинате или брокколи. Добавьте их в ежедневный рацион – и зрение прослужит вам до глубокой старости.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как сохранить потенцию после 70 лет.

Ольга ФЕДОРОВА

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