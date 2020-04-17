Как решить проблемы с мужской силой после 40 лет

У большой части взрослых мужчин с возрастом могут произойти сбои в сфере интимной жизни. Чтобы вылечить импотенцию, нужно выяснить ее причины.

У представителей сильного пола после 40 лет могут возникнуть, как проблемы с физическим, так и с психологическим здоровьем.

Например, стресс считается одной из причин проблем с потенцией. Перегрузки на работе, нервные срывы и утомляемость – все сказывается, в том числе и на мочеполовой системе. Психологические трудности со временем могут повлиять на работу всего организма.

Решить эту проблему может отдых, правильный распорядок дня, новые увлечения.

Импотенция может быть следствием реальных проблем со здоровьем, – пишет автор блога "Здоровье наше все". Например, скрытая болезнь, о которой вы и не подозреваете, может влиять на уровень гормона тестостерона или снижать потенцию. Поэтому так важно пройти полное обследование у врача и сдать необходимые анализы.

Проблема может быть и комплексной. То есть психологическое состояние влияет на существующие недуги и наоборот. Получается, что самое главное – это выяснить источник, чтобы избавиться от него.