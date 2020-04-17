Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Стала известна причина ареста адвоката экс-министра Абызова

Юрист передавал крупную сумму денег от одного лица другому

Адвокат Александр Вершини обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщил его защитник Алексей Краснов в пятницу, 17 апреля.

По его словам, юрист передавал деньги в сумме в $300 тыс. от своего друга третьему лицу. Гражданин, который дал средства, пришел к выводу, что Вершинин и получатель его обманывают, поэтому и написал заявление в полицию, пишет ТАСС.

В правоохранительных органах считают, что эти деньги могут принадлежать одному из криминальных авторитетов.

Напомним, ранее сегодня Вершинина, который является адвокатом экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, суд отправил под домашний арест до 19 июня.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

СМИ: Санкт-Петербург окружат блокпостами

В городе планируют ввести пропускную систему вслед за Москвой

Путин отменил Парад Победы 9 мая из-за коронавируса

Торжественную часть мероприятий, приуроченных к празднованию окончания ВОВ, перенесли на другую дату

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей