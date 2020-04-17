Юрист передавал крупную сумму денег от одного лица другому

Адвокат Александр Вершини обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщил его защитник Алексей Краснов в пятницу, 17 апреля.

По его словам, юрист передавал деньги в сумме в $300 тыс. от своего друга третьему лицу. Гражданин, который дал средства, пришел к выводу, что Вершинин и получатель его обманывают, поэтому и написал заявление в полицию, пишет ТАСС.

В правоохранительных органах считают, что эти деньги могут принадлежать одному из криминальных авторитетов.

Напомним, ранее сегодня Вершинина, который является адвокатом экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, суд отправил под домашний арест до 19 июня.

