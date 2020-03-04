Брак экс-чиновника и его возлюбленной зарегистрируют уже в марте

Обвиняемый в крупных хищениях Михаил Абызов, который до 2018 г. был министром по координации деятельности Открытого правительства, и находящийся в СИЗО "Лефортово", собирается заключить брак с бывшей стюардессой Валентиной Григорьевой.

Об этом РИА "Новости" рассказал адвокат Абызова Александр Аснис. Юрист уточнил, что выездная регистрация пройдет 25 марта прямо в СИЗО "Лефортово".

В 2018 г. у Абызова и Григорьевой родился сын. Также у экс-министра Открытого правительства есть трое детей от первого брака.

Абызов был задержан 26 марта 2019 года. Следственный комитет считает, что в 2011 – 2014 гг. чиновник вывел за рубеж 4 млрд рублей. Виновным себя бывший министр не признает. Суд отказался оставить Абызова на свободе под залог 1 млрд руб. – 27 марта прошлого года он был взят под стражу.