Тренировка позволит сохранить правильную осанку

Большинство людей ведут сидячий образ жизни, что неизбежно приводит к проблемам скелетно-мышечной системы. Главная причина болей в спине и пояснице – халатное отношение к собственному здоровью. Укрепить мышечные ткани и добиться идеальной осанки очень легко. Достаточно выполнять ряд простых упражнений.

Авторы канала "Мультиспорт" в "Яндекс Дзен" рассказали, как избавиться от болевых ощущений в спине и укрепить мышечный каркас. Эксперты отмечают, что при наличии серьезных проблем со здоровьем необходимо обратиться к профессионалам.

Базовые упражнения для спины и позвоночника очень простые, с ними справится даже новичок, и это не займет много времени. Но не забывайте, что неприятные ощущения во время занятий – повод прекратить упражнение и срочно обратиться к специалистам.

Для того чтобы повысить гибкость тела, выполняйте упражнение "поза пальмового дерева". Встаньте, широко расставив ноги, глубоко вдохните, затем поднимите руки и широко разведите их в стороны. Затем нужно немного потянуться верх, став на носочки.

Снять напряжение и проработать мышцы шейно-грудного отдела поможет "поза зайца". Сначала сядьте на пол, поместив ягодицы между стоп. На вдохе поднимите руки вверх и наклонитесь вперед всем телом. После этого упритесь лбом в пол и разведите руки, разместив их вдоль туловища. Следите за дыханием – оно должно быть глубоким и медленным.

"Поза собаки" отлично растягивает позвоночник и укрепляет мышцы спины. Сначала лягте на живот. После, продолжая держать руки и ноги прямо, поднимите корпус. Пятки при этом должны стоять на полу, а голова опущена вниз – таким образом вы сформируете своеобразный треугольник.

Для того чтобы укрепить поясницу, которая в первую очередь страдает от сидячего образа жизни и неравномерно распределяемых нагрузок, выполняйте упражнение "вращение туловищем". Лягте на пол, спиной вниз. Руки разведите, а ноги согните под прямым углом. Затем постепенно опускайте ноги на пол, попеременно с одной и с другой стороны от себя.

Создать идеальную осанку поможет упражнение "Кошка". Для этого встаньте на четвереньки. Теперь на выдохе максимально прогните спину, стараясь коснуться подбородком груди. На вдохе нагните спину как можно ниже.

Регулярное выполнение лечебной физкультуры позволит сохранить спину в тонусе и укрепит ваше здоровье.

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