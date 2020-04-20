Специалисты просят ни в коем случае не сообщать данные банковских карт неизвестным

Чаще всего мошенники крадут деньги с банковских карт россиян при помощи IT-технологий. Подобные преступления составляют более половины всех совершаемых в России обманов, сообщили в пресс-службе МВД, отвечая на запрос ТАСС.

В связи с этим эксперты призывают граждан ни в коем случае не сообщать данные банковских карт неизвестным. Чаще всего жулики отправляют на мобильный номер держателя карты уведомление о том, что его счет якобы заблокирован.

Для того чтобы уточнить подробности, клиенту предлагают связаться с оператором по указанному телефону. Как отмечает "Царьград", после этого мошенник на том конце провода обычно сообщает о неких сбоях в системе и вынуждает человека предоставить реквизиты карты якобы для восстановления доступа.

Завладев данными, жулики получают доступ к деньгам жертвы и обнуляют ее счета. Чтобы обезопасить себя от преступников, всегда проверяйте информацию по официальным телефонам банков. В МВД также напомнили, что банковские сотрудники никогда не просят назвать пин-код или сообщить реквизиты карты.

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