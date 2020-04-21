В нашей стране снизилась смертность

Ожидаемая продолжительность жизни в России составила 73,4 года, таким образом достигнув исторического максимума в 2019 году. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Это связано, в первую очередь, со снижением смертности среди трудоспособного населения. Так, показатели снизились на на 3,5% у мужчин и на 2,1% у женщин, приводит РИА "Новости" сообщение ведомства.

Глава Минздрава Екатерина Скворцова отметила, что разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин сократилась до десяти лет, пишет URA.RU.

Ранее ученые рассказали о причинах высокой смертности мужчин от коронавируса.