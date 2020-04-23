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Банки предупредили о росте активности мошенников в период самоизоляции

Жулики выманивают у россиян данные их карт

Попытки завладеть личными данными граждан с целью кражи денег со счетов увеличились на 15 – 30%. Всплеск киберпреступности пришелся на период самоизоляции.

Мошенники звонят жертвам и под разными предлогами пытаются выманить реквизиты, личные данные, SMS-пароли. Так, по данным экспертов из ВТБ, за первые дни апреля число попыток такого мошенничества возросло более чем на 15% по сравнению с прошлым месяцем, пишет РБК. При этом в Промсвязьбанке сообщили, что количество обращений клиентов в колл-центр из-за действий жуликов увеличилось на треть.

Злоумышленники адаптировались под текущую ситуацию и нередко объясняют свой звонок или проблемы с картой клиента эпидемией коронавируса, поясняет URA.RU.

Ранее "Утро" рассказало, на какие новые уловки пошли мошенники во время карантина.

Ольга ФЕДОРОВА

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