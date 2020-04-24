На россиян пытаются "повесить" чужие кредиты

В период ограничений из-за коронавируса участились попытки мошенников обманным путем получить кредит. Зачастую для этого используются чужие личные данные.

Чтобы раздобыть конфиденциальную информацию, аферисты обзванивают граждан с предложениями оформить пропуск или провести анализ на COVID-19, рассказали РИА "Новости" в Сбербанке. Правда, получить кредит онлайн на чужое имя, даже имея полные паспортные данные человека, не получится: банк использует многоуровневую систему идентификации личности клиента.

Еще одной распространенной схемой мошенничества в последнее время стала SMS-рассылка с требованием оплатить штраф за несоблюдение правил самоизоляции, передает RT.

Ранее в полиции рассказали о наиболее популярном виде мошенничества в период коронавируса.